Kars'ta hafta sonu herkes aynı şeyi yaptı! Tarihi gün yaşandı

Doğu Anadolu’nun en önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’ta, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar pistlere akın etti. Dünyada sadece Alpler ile Sarıkamış’ta bulunan "kristal kar" yapısı ve Sarıçam ormanları arasındaki eşsiz doğasıyla bilinen Sarıkamış Kayak Merkezi, Türkiye’nin dört bir yanından ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlıyor. Hava sıcaklığının kayak için uygun seviyelerde seyrettiği merkezde, yerli ve yabancı turistler karın tadını doyasıya çıkardı.