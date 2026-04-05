Kars'ta çocuklar için başlatıldı! 2 metre kar üzerinde öğretiliyor

"Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" projesi hakkında açıklamada bulunan Kars Valisi Ziya Polat, "Karın Yıldızları projemizi sürdürüyoruz. Bu proje kapsamında ilçelerimizden, köylerimizden daha önce Sarıkamış'a gelmeyen, Sarıkamış'ta kayak yapmayan çocuklarımızı evlerinden, okullarından alıyoruz. Cuma günleri, 2 gün Sarıkamış'ta Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tesislerinde misafir ediyoruz, çocuklarımıza kayak yapmayı öğretiyoruz. Bir akşam konser, söyleşilerle geçiriyoruz. İkinci akşamda akıl zeka oyunlarıyla çocuklarımıza keyifli zaman geçirtiyoruz. Tabi ki buradaki amacımız geldiğimiz günde söylemiştik. Kars'ın çocukları, Kars'ın nimetlerinden yararlanacak ve kayak yapmayı öğrenecek demiştik. Çok şükür Milli Eğitim Bakanlığımız, Gençlik Spor Bakanlığımız arkadaşlarımızla hep beraber Sarıkamış Karın Yıldızları Projesine başlanmış ve şuana kadar Kars genelinde ilçelerimizden, köylerimizden, merkezden misafir ettiğimiz ağırladığımız 2 bine yakın çocuğumuzu bu tesislerde ağırladık, misafir ettik. Devletimizin imkanlarını onların emrine sunduk. Çocuğumuz Sarıkamış'ta keyifli zamanlar geçirdi ve kayak yapmayı öğrendi. Bu sene sezon sonuna yaklaştığımız günlerde son hafta Akyaka ilçemizden yavrularımızı ağırlıyoruz. Tekrar emek veren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Projemiz kaldığı yerden inşallah kristal diyarı Sarıkamış'ta seneye devam edeceğini buradan belirtiyorum" dedi.