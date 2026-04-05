Kars'ta çocuklar için başlatıldı! 2 metre kar üzerinde öğretiliyor
Sarıkamış'ta Nisan ayında 2 metreyi bulan kar kalınlığı, çocukların kayak öğrenmesi için eşsiz bir fırsata dönüşüyor. Kars'ta hayata geçirilen "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" projesi, kış sporlarını çocuklarla buluşturarak hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sunuyor.
Kars Valiliği öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle geçen yıl başlatılan proje, kısa sürede büyük ilgi gördü. Daha önce hiç kayak yapmamış öğrenciler, profesyonel eğitmenler eşliğinde temel kayak tekniklerini öğrenme imkanı buluyor.
"Eğitimler, Osman Yüce Kayak Merkezi'nde gerçekleştiriliyor"Nisan ayında bile kar kalınlığının yüksek olması sayesinde sezon uzarken, çocuklar güvenli pistlerde kayak yapmayı deneyimliyor. Program kapsamında denge, kayma ve yön verme gibi temel beceriler uygulamalı olarak öğretiliyor.
"Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" projesi hakkında açıklamada bulunan Kars Valisi Ziya Polat, "Karın Yıldızları projemizi sürdürüyoruz. Bu proje kapsamında ilçelerimizden, köylerimizden daha önce Sarıkamış'a gelmeyen, Sarıkamış'ta kayak yapmayan çocuklarımızı evlerinden, okullarından alıyoruz. Cuma günleri, 2 gün Sarıkamış'ta Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tesislerinde misafir ediyoruz, çocuklarımıza kayak yapmayı öğretiyoruz. Bir akşam konser, söyleşilerle geçiriyoruz. İkinci akşamda akıl zeka oyunlarıyla çocuklarımıza keyifli zaman geçirtiyoruz. Tabi ki buradaki amacımız geldiğimiz günde söylemiştik. Kars'ın çocukları, Kars'ın nimetlerinden yararlanacak ve kayak yapmayı öğrenecek demiştik. Çok şükür Milli Eğitim Bakanlığımız, Gençlik Spor Bakanlığımız arkadaşlarımızla hep beraber Sarıkamış Karın Yıldızları Projesine başlanmış ve şuana kadar Kars genelinde ilçelerimizden, köylerimizden, merkezden misafir ettiğimiz ağırladığımız 2 bine yakın çocuğumuzu bu tesislerde ağırladık, misafir ettik. Devletimizin imkanlarını onların emrine sunduk. Çocuğumuz Sarıkamış'ta keyifli zamanlar geçirdi ve kayak yapmayı öğrendi. Bu sene sezon sonuna yaklaştığımız günlerde son hafta Akyaka ilçemizden yavrularımızı ağırlıyoruz. Tekrar emek veren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Projemiz kaldığı yerden inşallah kristal diyarı Sarıkamış'ta seneye devam edeceğini buradan belirtiyorum" dedi.
Projeyle birlikte sadece kayak eğitimi verilmekle kalınmıyor; aynı zamanda çocukların spora olan ilgisinin artırılması, disiplinli yaşam alışkanlıkları kazanması ve özgüvenlerinin gelişmesi hedefleniyor. Eğitmenler, her öğrencinin seviyesine uygun birebir destek sağlayarak öğrenme sürecini daha verimli hale getiriyor.