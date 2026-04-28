Karslı üreticiler dertli! Bebek gibi bakıyorlardı, verim düştü: Çareyi yeni yöntemde buldular

Öte yandan kuluçkaya yatan kazlar da en az yavrular kadar ilgi görüyor. Yumurtalar her gün tek tek kontrol edilerek gelişim süreci yakından takip ediliyor. Yaşanması muhtemel olumsuzlukta hemen müdahale ediliyor. Bu titiz bakım, hem verimi artırıyor hem de bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor.Kars'ta kaz yetiştiriciliği yalnızca bir hayvancılık faaliyeti değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak da yaşatılıyor. Özellikle kadınların omuzlarında yükselen bu gelenek, aile bütçesine sağladığı katkının yanı sıra dayanışma ve üretim kültürünü de güçlendiriyor.