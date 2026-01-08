Karapınar Şelalesi yağışlarla yeniden hayat buldu kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.01.2026 - 18:32

Kaynak: KIRKLARELİ (İHA)

Yaz aylarında kuraklık nedeniyle tamamen kuruma noktasına gelen Karapınar Şelalesi, etkili olan şiddetli yağışların ardından yeniden akmaya başlayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Armutveren köyünde, ormanlık alan içerisinde yer alan Karapınar Şelalesi, yaz döneminde yaşanan kuraklık sebebiyle adeta yok olmuştu

Uzun süre susuz kalan şelale, son günlerde bölgede etkili olan sağanak yağışlarla birlikte yeniden canlandı. Şelaleden dökülen sular, çevresindeki yeşil doğayla birleşince ortaya görsel bir şölen çıktı.

Yağışların ardından debisi artan şelale, hem bölge halkının hem de doğaseverlerin ilgisini çekerken, oluşan manzara fotoğraf tutkunlarına da eşsiz kareler sundu.

Orman içerisindeki doğal güzellik, yeniden hayat bulmasıyla birlikte ziyaretçilerini etkiledi.

Şelaleden görsel çeken Samet Akalın, "Kuraklık doğal güzelliklerimizi de yok ediyor. Bereket yağıyor. Kuraklıktan sonra can suyu oldu. Şelale eski görünümüne kavuştu" diye konuştu.