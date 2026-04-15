HaberlerGündem Haberleri Karaman'da gece yarısı dehşet! Üniversite öğrencisini sırtından bıçaklayıp kayıplara karıştı

15.04.2026 - 11:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)

Karamanda gece saatlerinde evine giren üniversite öğrencisi Nail Rızaif, arkasından gelen bir şahıs tarafından sırtından bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, kanlar içinde kalan genç öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Nail Rızaif (20), evine girerken kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Nail Rızaif ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.

Dehşete düşüren olay, saat 01.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1566 Sokak’taki öğrenci apartının önünde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Nail Rızaif, arkadaşları ile kaldığı apart daireye girerken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sırtına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Rızaif yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nail Rızaif, tedaviye alındı.

Polis, olayın yaşandığı bölgede detaylı inceleme yaptı. Yaralı üniversite öğrencisinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken; polis, kaçan şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.