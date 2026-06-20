Karakavak'ta leylek festivali: Doğal hayatın korunması ve ekoturizme katkısı olacak

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TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini söylesöyleyerek, "Binlerce leylek buradan uçuyor, burada konaklıyor, burada yavruluyor, yaşam döngülerini buralarda tamamlıyorlar. Biz de Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz 'Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz' projesiyle, bu doğal mirasın korunmasında katkı koymaya, elimizden geldiğince destek vermeye gayret ediyoruz. Bir enerji dağıtım şirketi olarak görevimiz yalnızca kesintisiz enerji sunmak değil, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyanın doğal yaşamına da saygı duymak, sahip çıkmak. Bu kapsamda da biz doğa dostu şebeke dönüşümünü destekliyoruz ve vizyon olarak da benimsiyoruz. Bu nedenle de kuş göç yollarının, yaşam alanlarını, davranışlarının daha iyi anlamaya çalışan bilimsel çalışmaları da önemsiyoruz ve bu manada da destekliyoruz" diye konuştu.