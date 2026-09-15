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GündemKaradeniz’in zirvesinde saklı cennet! Akın akın gidiyorlar: Gören bir daha gitmek istiyor
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Karadeniz’in zirvesinde saklı cennet! Akın akın gidiyorlar: Gören bir daha gitmek istiyor

15.09.2026 - 11:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Trabzon-Bayburt sınırındaki Haldizen Dağları'nda yer alan 2 bin 740 rakımlı Yedigöller bölgesi, sonbaharın gelmesiyle kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Başta Aygır Gölü ve Balıklıgöl olmak üzere, sarp dağların arasında renk değiştiren bitki örtüsüyle büyüleyici bir manzara sunan krater gölleri, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor.

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1Karadeniz’in zirvesinde saklı cennet! Akın akın gidiyorlar: Gören bir daha gitmek istiyor

Trabzon-Bayburt sınırındaki Haldizen Dağları üzerinde "Yedigöller" bölgesi olarak bilinen alanda yer alan krater gölleri, görülmeye değer manzaralar oluşturuyor.

2Karadeniz’in zirvesinde saklı cennet! Akın akın gidiyorlar: Gören bir daha gitmek istiyor

Yaklaşık 2 bin 740 rakımlı bölgede bulunan Aygır Gölü ve Balıklıgöl, çevresindeki dağlar ve sonbaharın etkisiyle renk değiştirmeye başlayan bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

3Karadeniz’in zirvesinde saklı cennet! Akın akın gidiyorlar: Gören bir daha gitmek istiyor

Yöre halkının yanı sıra son yıllarda yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çeken Yedigöller, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

4Karadeniz’in zirvesinde saklı cennet! Akın akın gidiyorlar: Gören bir daha gitmek istiyor

Sonbaharın gelişiyle farklı bir görünüme kavuşan bölgede, göllerin durgun suları ile çevredeki sarp dağlar ve renk değiştirmeye başlayan bitki örtüsü bir arada görüntüleniyor.

5Karadeniz’in zirvesinde saklı cennet! Akın akın gidiyorlar: Gören bir daha gitmek istiyor

Turizm potansiyeli her geçen yıl artan Yedigöller, doğal yapısı ve yüksek rakımda oluşturduğu etkileyici manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

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