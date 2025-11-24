Karadeniz'in sağlıklı üst geçidi: Estetik değer katacak

4

Genç "Ganita bölgesi şekillendikten sonra, Pazarkapı'daki o muhteşem camimizi ve çevresindeki üniteleri hizmete aldık. Bu doğrultuda, bölgede yaya, engelli ve bisiklet erişimine uygun, ekolojik nitelikte bir köprü yapılması için çalışmalara başladık. Ulaştırma Bakanımızın da desteğiyle, 250 metre uzunluğundaki proje şu anda oldukça hızlı ilerliyor.