Karadeniz'in en kirli havası bu ilçede! Ölçülen değer 135 çıktı
05.11.2025 - 10:11
Karadeniz'in en kirli havası bu ilçede çıktı. Hava Kalitesi İndeksi'ne göre değer 135 olarak ölçüldü.
Karadeniz Bölgesi’nde hava kirliliği oranlarının en yüksek olduğu yerin Ordu’nun Ünye ilçesi olduğu belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verilerine göre Ünye, uzun süredir Karadeniz’de hava kalitesi en düşük ilçe olarak öne çıkıyor. Bakanlık sisteminde yer alan Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) verisine göre ilçede bugün ölçülen değer "135" olarak kaydedildi.
Bu değer, hava kalitesinin "hassas" düzeyde olduğunu gösteriyor. Hassas kategorisindeki hava kalitesi, özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hastalıkları bulunan bireyler için sağlık riski oluşturuyor.