Karadeniz'e sonbahar ilk önce bu ilçeye geldi! Yapraklar sarardı görsel şölen göz kamaştırdı
01.10.2025 - 09:42Güncellenme Tarihi:
Kaynak : ARTVİN (İHA) -
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya Köyü’nde sonbahar erken geldi. Yüksek rakımıyla dikkat çeken köyde doğa, yavaş yavaş yazın yeşil tonlarını geride bırakıyor. Ağaçların yaprakları sarıdan kızıla, kızıldan turuncuya dönerken köyün çevresi adeta renk cümbüşüne sahne oluyor.
Karadeniz Bölgesi'nde sonbaharın ilk izleri bu yıl da Zekerya Köyü'nde görüntülendi. 2 bin 400 ile 3 bin metre rakım arasında yer alan köyde, ağaç yapraklarının sararmasıyla birlikte eşsiz bir doğa manzarası oluştu.
Bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğrafçılar, renk cümbüşüne dönen ormanlık alanlarda görsel şölen yaşadı. Her yıl sonbaharın en erken yaşandığı yerlerden biri olan köy, kartpostallık manzaralarıyla dikkat çekiyor.
Ardanuç ilçesi, ahşap mimarisi, tarihi yapıları, yaylaları ve zengin yaban hayatıyla yılın dört mevsimi ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor. Özellikle sonbaharda ortaya çıkan doğal renk geçişleri, bölgeyi keşfetmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.
