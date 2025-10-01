Karadeniz'e sonbahar ilk önce bu ilçeye geldi! Yapraklar sarardı görsel şölen göz kamaştırdı

1

Karadeniz Bölgesi'nde sonbaharın ilk izleri bu yıl da Zekerya Köyü'nde görüntülendi. 2 bin 400 ile 3 bin metre rakım arasında yer alan köyde, ağaç yapraklarının sararmasıyla birlikte eşsiz bir doğa manzarası oluştu.