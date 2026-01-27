Karadeniz'de sofraların vazgeçilmezi hazırlanmaya başlandı! Kışa değil yaza hazırlık yapıyorlar

3

Hamsinin kışın bolca tüketildiğini belirten Arslantürk, "Yazın da bulunmuyor. Yazın tüketilmesi için salamurasını yapıyoruz. Yaptığımız bu işlem ortalama 3-4 saat sürüyor. Daha sonra içerisine tuz, defne yaprağı ve limon ilave ederek hazırladığımız salamuralar satışa hazır hale geliyor." dedi.