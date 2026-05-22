Karadeniz'de havalar ters köşe yaptı, yılın ilk hasadı başladı! Çiftçi bahçelere akın etti
Artvin'in Yusufeli ilçesinde normal şartlarda nisan ortasında olgunlaşan ancak bu yıl havaların beklenmedik şekilde soğuk gitmesiyle geciken mevsimin ilk kirazı için üreticiler hasada başladı.
Sahip olduğu iklim özellikleri sayesinde birçok meyve ve sebzenin erken yetiştiği Yusufeli ilçesinde, havaların ısınması ile meyve ağaçları ürün vermeye başladı.
Çoruh Nehri kenarında yer alan Dokumacılar köyünde yaşayan çiftçiler, mevsimin ilk kiraz hasadı için bahçelere girdi.
Ağaçlarda kızaran ve olgunlaşan kiraz salkımlarını özenle toplayan üreticiler hem hasat mesaisi yaptı hem de dalından kopardıkları taze meyvelerin tadına baktı.
Hasat yapan çiftçilerden Ahmet Küçük, bölgenin konumu sayesinde normalde meyvelerin daha erken yetiştiğine dikkat çekerek, "Bu kiraz nisanın 15’inde çıkıyordu. Çoruh kenarı olduğu için erken çıkan bir kiraz. Ancak bu sene havalar çok soğuk gittiği için hasat mayıs ayını buldu. Şimdi de kirazları topluyoruz. Mevsimin ilk kirazı, tadı da çok güzel" diye konuştu.