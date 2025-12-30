Karadeniz'de bu metreye ilk kez çıkıldı! Bartın sahilinde korkutan görüntü

6





Amasra'da dalgalar otoparkı suyla doldurdu



Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle insanlar yürümekte zorlanırken, dev dalgalar ise Küçük Liman olarak bölgede bulunan belediye parkını suyla doldurdu



Sahil kenarına polis barikatı ve şeridi çekilerek, vatandaşların denize yaklaşması önlenirken zabıta ekipleri ise bölgede devriye atarak vatandaşları ikaz etti.



Metrelerce yükseklikteki kayalara çarpan dalgalar sahil kenarındaki otoparka kadar ulaştı. Dalgalar otoparkın bir bölümünü suyla doldurdu.