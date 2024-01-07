Kara kış şimdi başlıyor! Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), Kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına(90 km/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor..



A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.



DENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.



İZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor..



MUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor..



