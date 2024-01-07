Kara kış şimdi başlıyor! Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! İstanbul dahil çok sayıda ilde alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren kış kendini iyice hissettirecek. Önümüzdeki hafta yurdun Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. İstanbul için kar yağışı tahmini ise değişti. Bu kez çok daha yoğun olacak. Sıcaklıklar aniden düşecek. Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü illeri tek tek duyurdu. Tarih ve saatler açıklanarak vatandaşlar kar yağışı süresince çok dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
• 07 Ocak 2024 - 10:49 • Son Güncelleme:
• 07 Ocak 2024 - 10:49 • Son Güncelleme: