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GündemKara kış şimdi başlıyor! Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek
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Kara kış şimdi başlıyor! Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! İstanbul dahil çok sayıda ilde alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren kış kendini iyice hissettirecek. Önümüzdeki hafta yurdun Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. İstanbul için kar yağışı tahmini ise değişti. Bu kez çok daha yoğun olacak. Sıcaklıklar aniden düşecek. Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü illeri tek tek duyurdu. Tarih ve saatler açıklanarak vatandaşlar kar yağışı süresince çok dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

• 07 Ocak 2024 - 10:49 • Son Güncelleme:
• 07 Ocak 2024 - 10:49 • Son Güncelleme:
1İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a kar yağacak mı? Yeni soğuk hava dalgası bugünden itibaren etkili olacak. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası beraberinde kuvvetli yağışta getiriyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarihler değişti. Haftalık hava durumu ve son dakika kar yağışı haberine geçmeden önce bugün hava nasıl olacak ona bakalım.

2Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Mersin, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

3Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Ege’nin batısı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa), Marmara’nın batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli) ile Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi, Konya’nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege’de yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor..

EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor..

İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

KOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

TEKİRDAĞ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

5Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), Kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına(90 km/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor..

A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

DENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor..

MUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor..

6Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Isparta çevreleri ile Burdur’un doğusunun yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimelerinde yer yer kuvvetli (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor..

ISPARTA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor..

MERSİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor..

ANKARA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

KAYSERİ °C, 13°CParçalı bulutlu.

KONYA °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu

8Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor..

BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

KASTAMONU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

SİNOP °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

ZONGULDAK °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

9Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor..

RİZE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN °C, 20°CParçalı bulutlu.

TOKAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu.

TRABZON °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

10Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor..

AĞRI °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu.

MALATYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu.

VAN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu.

11Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor..

DİYARBAKIR °C, 9°CAz bulutlu.

GAZİANTEP °C, 11°CAz bulutlu.

MARDİN °C, 10°CAz bulutlu.

ŞANLIURFA °C, 14°CAz bulutlu

12Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

Peki kar yağışı ne zaman etkili olacak? İstanbul için günler öncesinden kar yağışı uyarısı verilmişti. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, megakentte beklenen kar yağışı olasılığının ortadan kalktığını duyurdu. Prof. Dr. Şen'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

13ISI ADASI ETKİSİ KARA ENGEL OLUYOR

ISI ADASI ETKİSİ KARA ENGEL OLUYOR

İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu. Sıcaklık "ısı adası" etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor. Bundan sonra gelecek olan (12-13 Ocak) soğuk havaya bakacağız. 9-10 Ocak da kıyılar yağmur buna İstanbul da dahil. İç kesimler kar.

14Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

İstanbul'da bugün yağmur var 17 C. Yarın da 16 C. Bugün İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ile Antalya, Isparta da kuvvetli sağanak yağış var. Rüzgar Ege Batı Akdeniz Marmara'nın güney ve batısında lodos kuvvetli.

15METEOROLOJİDEN SOĞUK HAVA UYARISI

METEOROLOJİ'DEN SOĞUK HAVA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise önümüzdeki hafta için kar ve soğuk uyarısında bulundu.Yapılan açıklamada "Ülkemizin önümüzdeki hafta, 07.01.2024 (Pazar) gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor." denildi. Meteoroloji raporunun devamında ise şu ifadelere yer verildi:

16Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

Öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak ile güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olması tahmin ediliyor. 10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, Ülkemizin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

17Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 10.01.2024 (Çarşamba) günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

18Kara kış şimdi başlıyor Lapa lapa kar yağacak, İstanbul için tarih değişti, hazır olun hava buz kesecek

Rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.