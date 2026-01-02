Kar yaşığı, sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumu raporuyla illeri tek tek uyardı
Son dakika haberine göre kar ve soğuk havalar yurtta etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara'dan başlayarak kar yağışının yeniden etkili olacağı tarihi paylaştı.
ORHAN ŞEN TARİH VERDİ: YENİDEN KAR GELİYOR
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası kar yağışını beraberinde getirdi. Birçok kent beyaza bürünürken dün İstanbul'da da kar yağışı etkili oldu. CNN Türk Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni kar yağışı için tarih verdi.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, bugün itibariyle yurt genelinde karın etkisini kaybedeceğini belirtti. Şen, Anadolu’da kuru ayazla birlikte buzlanma ve don uyarısında bulundu. Hafta sonu hava sıcaklıklarının yükseleceğini belirten Şen, İstanbul'da 14-15 derecelerin görüleceğini, Türkiye'nin lodosun etkisi altına gireceğini ifade etti.
Çarşamba gününe kadar sıcaklıkların 15 dereceleri geçeceğini söyleyen Şen, "Yerdeki karların erimeye başlayacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riski yüksek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak dolayısıyla çığ tehlikesi de artıyor." ifadelerini kullandı. Şen, Ocak ayın 12 ve 13'ünden sonra tekrar Marmara'dan başlayarak kar yağışının geleceğini söyledi.
VALİLİK UYARDI: SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR FIRTINA GELİYOR
İstanbul Valiliği kent için uyarı yayımladı. Valilikten yapılan açıklamada "3 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinden başlayarak 4 Ocak Pazar gecesine kadar güney ve güneybatı yönlerden 50-70 km/saat hızında kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklenmektedir" denildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;
Rüzgârın; 03.01.2026 Cumartesi günü ilk saatlerden, 04.01.2026 Pazar günü gece saatlerine kadar ilimizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Halihazırda gerçekleşen 0 derece ile 9 dereceden sıcaklıkların yarın (Cumartesi) 7 derece ile 14 derece arasında olması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenmektedir. Fırtınaya bağlı olarak ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN LODOS FIRTINASI UYARISI
İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak.
Lodos yönlü rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13 ila 16 derece civarına yükselmesi bekleniyor. Yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde (3 ila 5 derece) artması bekleniyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ:
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA -1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -9°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 0°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 0°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA -1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
HATAY -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -10°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -9°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -15°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA -7°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU -13°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE -4°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
SİNOP 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA -11°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE -3°C, 10°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON -1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu gece saatlerinde Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -20°C, -9°CParçalı ve az bulutlu
KARS -23°C, -8°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA -14°C, -2°CParçalı ve az bulutlu
VAN -11°C, -1°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN -12°C, -3°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR -13°C, -2°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP -8°C, 6°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN -6°C, 1°CParçalı ve az bulutlu