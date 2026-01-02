Kar yaşığı, sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumu raporuyla illeri tek tek uyardı

15

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



BURSA -1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



ÇANAKKALE 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı