Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi
Son dakika haberine göre bayram boyunca yağışlar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden; İç Anadolu’nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
20 KENT İÇİN SARI ALARM
Bugün “Adana, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, mersin, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Batman, Şırnak, Yalova, Düzce” için sarı kodlu uyarı verildi.
RAMAZAN BAYRAMI BOYUNCA YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Ramazan Bayramı'nda yurtta beklenen hava durumuna ilişkin, değerlendirmelerde bulundu. Tekin, bayram boyunca yurdun yağışlı havanın etkisi altında kalacağını bildirdi.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını dile getiren Tekin, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı perşembe günü batı kesimlerden başlayarak biraz azalacak. Bayram süresi boyunca mevsim normallerinin birkaç derece altında seyretmesini tahmin ediyoruz." dedi.
Antalya'da bayram boyunca yağış görüleceğini aktaran Tekin, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini, bayramın birinci ve ikinci günü Antalya'nın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını söyledi.
Muğla çevrelerinde ise yarın ve bayramın birinci günü yağış görüleceğini ifade eden Tekin, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise çok bulutlu bir havanın hakim olacağını belirtti.
Bayramın 1'inci günü Samsun, Amasya ve Çorum dışında tüm yurtta yağış beklendiğini söyleyen Tekin, "Özellikle Edirne dışında, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Akdeniz kıyılarında ve Doğu Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olacak." diye konuştu.
Bayramın 2'nci günü Edirne, Kırklareli, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında yine tüm yurtta yağış görüleceğinin altını çizen Tekin, "Bayramın ikinci günü, Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kuvvetli olacak, dikkatli olunmalı." ifadesini kullandı.
Bayramın son günü ise Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in kıyısı dışında tüm yurtta yağış beklendiğini vurgulayan Tekin, "Kısaca özetleyecek olursak yağışlı sistem bayram süresi boyunca ülkemiz genelinde etkili olacak." dedi.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Ankara'da üç gün boyunca yağış görüleceğini söyleyen Tekin, sıcaklıkların ise yarın ve bayram boyunca 10 ila 15 derece civarında olacağını ifade etti.
İstanbul'da ise bayram boyunca yağmur görüleceğini kaydeden Tekin, "bayramın birinci günü kuvvetli rüzgarla birlikte İstanbul'da yağış kendini gösterecek. Hava sıcaklığı ise dört gün boyunca 9 ila 10 derece arasında seyredecek." diye konuştu.
İzmir'e bayramın birinci günü yağmur ve sağanak şeklinde yağış görüleceğini ifade eden Tekin, "Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise İzmir çevrelerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak." bilgisini paylaştı. Tekin, İzmir'de beklenen hava sıcaklığının ise 15 ila 17 derece arasında seyredeceğini sözlerine ekledi.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının, Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiiyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu’nun doğusunda güneyli kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların 1600 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden; İç Anadolu’nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 6°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin (İzmir ve Aydın dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 6°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 6°C, 14°CÇok bulutlu
MUĞLA 4°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin, Adana ile Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 10°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 12°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 13°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.
ANKARA 6°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 5°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
NEVŞEHİR 4°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN 7°C, 12°CÇok bulutlu
TOKAT 6°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 8°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin(Kars ve Ardahan hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl ve Muş'un güneyi ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS 0°C, 7°CÇok bulutlu
MALATYA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 1°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 6°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 8°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı