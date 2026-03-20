GündemKar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi
HaberlerGündem Haberleri Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

20.03.2026 - 21:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberine göre bayram boyunca yağışlar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden; İç Anadolu’nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

1Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

20 KENT İÇİN SARI ALARM

Bugün “Adana, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, mersin, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Batman, Şırnak, Yalova, Düzce” için sarı kodlu uyarı verildi.

2Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

RAMAZAN BAYRAMI BOYUNCA YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Ramazan Bayramı'nda yurtta beklenen hava durumuna ilişkin, değerlendirmelerde bulundu. Tekin, bayram boyunca yurdun yağışlı havanın etkisi altında kalacağını bildirdi.

3Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını dile getiren Tekin, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı perşembe günü batı kesimlerden başlayarak biraz azalacak. Bayram süresi boyunca mevsim normallerinin birkaç derece altında seyretmesini tahmin ediyoruz." dedi.

4Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

Antalya'da bayram boyunca yağış görüleceğini aktaran Tekin, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini, bayramın birinci ve ikinci günü Antalya'nın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını söyledi.

5Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

Muğla çevrelerinde ise yarın ve bayramın birinci günü yağış görüleceğini ifade eden Tekin, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise çok bulutlu bir havanın hakim olacağını belirtti.

6Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

Bayramın 1'inci günü Samsun, Amasya ve Çorum dışında tüm yurtta yağış beklendiğini söyleyen Tekin, "Özellikle Edirne dışında, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Akdeniz kıyılarında ve Doğu Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olacak." diye konuştu.

7Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

Bayramın 2'nci günü Edirne, Kırklareli, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında yine tüm yurtta yağış görüleceğinin altını çizen Tekin, "Bayramın ikinci günü, Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kuvvetli olacak, dikkatli olunmalı." ifadesini kullandı.

8Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

Bayramın son günü ise Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in kıyısı dışında tüm yurtta yağış beklendiğini vurgulayan Tekin, "Kısaca özetleyecek olursak yağışlı sistem bayram süresi boyunca ülkemiz genelinde etkili olacak." dedi.

9Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da üç gün boyunca yağış görüleceğini söyleyen Tekin, sıcaklıkların ise yarın ve bayram boyunca 10 ila 15 derece civarında olacağını ifade etti.

10Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

İstanbul'da ise bayram boyunca yağmur görüleceğini kaydeden Tekin, "bayramın birinci günü kuvvetli rüzgarla birlikte İstanbul'da yağış kendini gösterecek. Hava sıcaklığı ise dört gün boyunca 9 ila 10 derece arasında seyredecek." diye konuştu.

11Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

İzmir'e bayramın birinci günü yağmur ve sağanak şeklinde yağış görüleceğini ifade eden Tekin, "Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise İzmir çevrelerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak." bilgisini paylaştı. Tekin, İzmir'de beklenen hava sıcaklığının ise 15 ila 17 derece arasında seyredeceğini sözlerine ekledi.

12Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının, Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiiyor.

13Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

RÜZGAR

Genellikle güneyli, Batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu’nun doğusunda güneyli kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

14Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların 1600 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

15Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden; İç Anadolu’nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

16Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

17Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

18Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin (İzmir ve Aydın dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 6°C, 14°CÇok bulutlu

MUĞLA 4°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

19Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin, Adana ile Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 13°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

20Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

ANKARA 6°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 5°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

NEVŞEHİR 4°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

21Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

22Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN 7°C, 12°CÇok bulutlu

TOKAT 6°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 8°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

23Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin(Kars ve Ardahan hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl ve Muş'un güneyi ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 0°C, 7°CÇok bulutlu

MALATYA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 1°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

24Kar yapışları ve sağanaklar bayram boyunca sürecek: Meteoroloji İstanbul dahil 20 kent için alarm verdi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 6°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı