Kar yağışları beklenirken Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu! Gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar geliyor
Son dakika haberine göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışlar etkili olacak. Lapa lapa kar yağışları yurdun yüksek kesimlerinde kendini göstermiş, kar yağışları ne zaman başlayacak sorusu sorulmaya başlanmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in (Sinop haric) ile Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
• 14 Eylül 2024 - 18:59 • Son Güncelleme:
• 14 Eylül 2024 - 18:59 • Son Güncelleme: