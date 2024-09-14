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GündemKar yağışları beklenirken Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu! Gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar geliyor
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Kar yağışları beklenirken Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu! Gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar geliyor

Son dakika haberine göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışlar etkili olacak. Lapa lapa kar yağışları yurdun yüksek kesimlerinde kendini göstermiş, kar yağışları ne zaman başlayacak sorusu sorulmaya başlanmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in (Sinop haric) ile Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

• 14 Eylül 2024 - 18:59 • Son Güncelleme:
• 14 Eylül 2024 - 18:59 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney ve batılı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmeler göre yağışların yarın öğle saatlerinde (15/09/2024) Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5EGE

EGE

Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin bu gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 19°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 15°C, 28°CParçalı bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 23°C, 33°CParçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA 24°C, 31°CAz bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA 17°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT 15°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 23°C, 32°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 36°CParçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 22°C, 31°CParçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Kars ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 26°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS 8°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 38°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 36°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 37°CAz bulutlu ve açık