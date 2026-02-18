Kar yağışı ve sağanaklar geri dönüyor! Meteoroloji 35 ili ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı

12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



RİZE 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TRABZON 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı