Kar yağışı ve sağanaklar geri dönüyor! Meteoroloji 35 ili ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı
Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu,Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz (Mersin haric), İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Trakya, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay, Osmaniye, Adana'nın doğusu Kahrammaraş'ın güneyi, Artvin kıyılar, Rize, Erzincan, Erzurum, Tunceli'ni kuzeyi, Bingöl, Muş, Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR:
Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı, Marmara, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Hatay, Osmaniye, Adana'nın doğusu Kahrammaraş'ın güneyi, Artvin kıyılar, Rize, Erzincan, Erzurum, Tunceli'ni kuzeyi, Bingöl, Muş, Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-90 km/saat) eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI:
Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının bu akşam (Çarşamba) saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 4°C, 15°CÇok bulutlu
EDİRNE -2°C, 13°CÇok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 11°CÇok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı
KOCAELİ 4°C, 13°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin bu akşam (Çarşamba) saatlerinde aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) saatlerinde aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
AYDIN 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu,
İZMİR 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu,
MUĞLA 0°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu,
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (mersin haric) aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusu, Kahrammaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 10°C, 19°CÇok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA -2°C, 9°CÇok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) saatlerinde aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu'nun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 0°C, 6°CÇok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR 0°C, 8°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KONYA -2°C, 8°CÇok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) saatlerinde kuzey ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS -1°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 7°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin batısında yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Erzurum, Tunceli'ni kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS -1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 3°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
VAN 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı