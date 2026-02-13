Kar yağışı ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji sel, su baskını ve çığ düşmesine karşı uyardı
Son dakika haberine göre yağışlı havalar yurdun büyük bir kısmında etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Şırnak hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Erzurum çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Erzurum çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR:
Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AYDIN 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeydoğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 5°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 14°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
SİVAS 4°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 8°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN 9°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 16°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 19°CÇok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda (Iğdır ve Şırnak hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 0°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 7°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 2°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Şanlıurfa hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 8°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 9°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 8°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı