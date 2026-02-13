Kar yağışı ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji sel, su baskını ve çığ düşmesine karşı uyardı

8

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



ADANA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı