Kar yağışı ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji illeri açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi
Son dakika haberine göre gök gürültülü sağanak yağışlar yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Muğla, Antalya, Aksaray ve Niğde çevrelerinin; yarın (Cumartesi) Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kışın nasıl geçeceğine yönelik ve kar yağışının ne zaman beklendiğine dair açıklamalarda bulundu.
HAVA SICAKLIĞI:
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
PROF. DR. ŞEN AÇIKLADI... BU SENE KIŞ NASIL GEÇECEK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Aralık'ın sonuna doğru Ocak ayına doğru Anadolu'da kar yağışı biraz fazla gözüküyor. Burada etki edecek faktör polar vortex dediğimiz polar vorteksin bozularak kutuplardaki soğuk havayı aşağı indirmesi.
Sibirya yüksek basıncının etkisiyle bu bozulma meydana gelecek. Bu da Ocak sonu Şubat ve Mart aylarında gözüküyor. Özetlersek Anadolu'ya Aralık'ın ikinci haftasında kar yağabilir. Ocak ayında da tabi yağabilir. Ama Batı bölgelere pek Aralık ayında kar yağışı görünmüyor.
Belki ocak ayının sonlarına doğru görülecek ama bana göre Şubat ayı batıda da kışın yaşanacağı, normal bir kışın yaşanacağı aşırı bir kış değil, bir ay olarak görünüyor. Hatta Mart ayına da sarkma ihtimali var. Mart ayında kar yağdığı zaman fazla yağar.
Kar yağışı batıda Ocak'ın sonu ve Şubat ayı hatta Mart ayı gibi görülecek. Bu sürekli bir kar yağışı değil. İstanbul'a nasıl kar yağıyor? 1-2 gün. Ortalama bir kış geçireceğiz ama kış şartları biraz gecikecek. Aralık'ın ikinci yarısından sonra sıcaklıklar ortalamalara normale dönecek. Ocak, Şubat, Mart aylarında kış şartları görülecek. Ama batı bölgelerde aralık ayında kış şartları olacağını tahmin etmiyorum."
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, yarın (Cumartesi) Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 13°C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE 13°C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde kuzeybatısı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla, Uşak ve Kütahya çevrelerinin, yarın (Cumartesi) öğleden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR 14°C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 15°C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA 15°C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 27°CParçalı bulutlu
ISPARTA 8°C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir , Aksaray ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR 6°C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE 9°C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu
RİZE 14°C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON 14°C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS -2°C, 17°CParçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 6°C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu
VAN 3°C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 27°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 26°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN 17°C, 25°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT 13°C, 26°CParçalı ve az bulutlu