Kar yağışı ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji illeri açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

8

MARMARA



Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, yarın (Cumartesi) Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



BURSA 13°C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu



ÇANAKKALE 13°C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 15°C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde kuzeybatısı sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 12°C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı