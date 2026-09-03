GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKar yağışı erken başladı! Pencereden bakınca inanamadılar, her yer beyaza büründü
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışı erken başladı! Pencereden bakınca inanamadılar, her yer beyaza büründü

Kar yağışı erken başladı! Pencereden bakınca inanamadılar, her yer beyaza büründü

03.09.2026 - 07:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan yaylalarında dolu yağışı kar gibi araziyi beyaza bürüdü. Erzincan'ın yaylalarında etkili olan dolu ve sağanak, çadırlarda yaşamını sürdüren tulum peyniri üreticilerine zor anlar yaşattı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Kar yağışı erken başladı! Pencereden bakınca inanamadılar, her yer beyaza büründü

Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki yaylalarda aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.Şiddetli dolu yağışının ardından yaylalarda kısa sürede su baskınları meydana geldi. Peynir üreticilerinin barınma ve üretim amacıyla kullandığı çadırları su basarken, çevrede biriken sular nedeniyle üreticiler zor anlar yaşadı.

2Kar yağışı erken başladı! Pencereden bakınca inanamadılar, her yer beyaza büründü

Yağıştan küçükbaş hayvanlar da olumsuz etkilendi. Yağmur ve dolu nedeniyle ıslanan hayvanların soğuk hava nedeniyle zarar görmemesi için üreticiler yoğun çaba gösterdi.Üreticiler, bir yandan hayvanlarını korumaya çalışırken diğer yandan çadırlara dolan suyu tahliye etmek için uğraştı.Yaylalarda zorlu şartlar altında hayvancılık ve tulum peyniri üretimi yapan üreticiler, aniden bastıran dolu yağışının kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirtti.