Kar yağışı birçok ilde başladı, son hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayınlandı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 10°C, 28°CParçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ 10°C, 25°CParçalı ve az bulutlu



KOCAELİ 13°C, 26°CParçalı ve az bulutlu