Kar yağışı birçok ilde başladı, son hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayınlandı
İlk kar yağışları birçok ilde görülmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
• 02 Ekim 2024 - 19:14 • Son Güncelleme:
• 02 Ekim 2024 - 19:14 • Son Güncelleme: