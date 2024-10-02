Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKar yağışı birçok ilde başladı, son hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayınlandı
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışı birçok ilde başladı, son hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayınlandı

Kar yağışı birçok ilde başladı, son hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayınlandı

İlk kar yağışları birçok ilde görülmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• 02 Ekim 2024 - 19:14 • Son Güncelleme:
• 02 Ekim 2024 - 19:14 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

4EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 29°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 14°C, 31°CAz bulutlu

MUĞLA 14°C, 27°CAz bulutlu ve açık

5AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 29°CAz bulutlu ve açık

HATAY 16°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 27°CAz bulutlu

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

KIRIKKALE 11°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C, 26°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 22°CParçalı bulutlu

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 10°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 29°CParçalı ve az bulutlu