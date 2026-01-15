Kar yağdı, talep patladı! Bolulu üretici siparişlere yetişemiyor: Fiyatlar 400 liradan başlıyor
Bolu'da etkili olan kar yağışı ve yaklaşan sömestr tatili, şişme kar kızağı satışlarını hareketlendirdi. Kendi imkanlarıyla üretim yapan Fatih Düğen, hem şehir içi hem de şehir dışından gelen yoğun siparişleri karşılamak için üretim kapasitesini artırdı.
Bolu’da etkili olan kar yağışları sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışlarıyla birlikte çocukların gözdesi olan şişme kar kızaklarına da ilgi arttı.
Yukarı Çarşı bölgesinde esnaflık ve şişme kızak üretimi yapan Fatih Düğen, artan taleple birlikte üretime hız verdiklerini belirtti. Düğen, yarıyıl tatili ve yeni kar beklentisiyle sezonun bereketli geçmesini umduklarını dile getirdi.
Fatih Düğen, "Bizim üretimimiz sadece Bolu’yla sınırlı değil. İl dışına da malzeme gönderiyoruz. Onun için yeterli miktarda stoğumuz var. Üretimimiz de devam ediyor. 10-15 gün önce bir ilk karı gördük. Baya bereketli geçti. İnşallah şimdi sömestr sezonundayız, yarın yine bir kar beklentisi var. Umut ediyoruz ki biraz da bereketli olsun" dedi.
Düğen, şişme kar kızaklarının fiyatlarına ilişkin, "Geçen seneye göre çok fazla fiyat değişikliği yok. Sadece maliyet artışlarını yansıttık, kendi yaptığımız ürünlere. 400 ile 600 arasında Bolu içine verdiğimiz fiyatlar. Ama şehir dışına da veriyoruz. Onları da biraz daha farklı sistemlerde yapıyoruz. Çiftlileri var, değişik tabanlı şeklinde olanları var. Onların fiyatları da bin 500’ü buluyor" ifadelerini kullandı.