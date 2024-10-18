Kar ve sağanak yağışlar 13 ilde etkili olacak! Meteoroloji don tehlikesine karşı uyardı
Son dakika hava durumu raporu geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
• 18 Ekim 2024 - 18:59 • Son Güncelleme:
• 18 Ekim 2024 - 18:59 • Son Güncelleme: