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GündemKar ve sağanak yağışlar 13 ilde etkili olacak! Meteoroloji don tehlikesine karşı uyardı
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Kar ve sağanak yağışlar 13 ilde etkili olacak! Meteoroloji don tehlikesine karşı uyardı

Son dakika hava durumu raporu geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

• 18 Ekim 2024 - 18:59 • Son Güncelleme:
• 18 Ekim 2024 - 18:59 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nu güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5ZİRAİ DON TEHLİKESİ:

ZİRAİ DON TEHLİKESİ:

İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 18°CParçalı bulutlu

İSTANBUL 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

7EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

ANKARA 2°C, 14°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 13°CParçalı bulutlu

KONYA 2°C, 16°CParçalı bulutlu

NEVŞEHİR 0°C, 10°CParçalı bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

ARTVİN 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS -3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 3°C, 16°CParçalı bulutlu

VAN 3°C, 16°CParçalı bulutlu

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

14Kastamonuda kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Kastamonu, güne yağışlı hava ile başladı. Kent merkezinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Devrekani, Seydiler, Ağlı ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkisini sürdürürken, Küre-Kastamonu kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kış lastikleri olmayan birçok araç, yolda kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme çalışması başlattı. Polis ve jandarma trafik ekipleri de sürücüleri, kış lastiği kullanımı, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konularında uyardı

15Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Karabük’ün yüksek kesimlerinde dünden beri aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Merkeze 23 kilometre uzaklıkta olan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, Eflani ilçesine bağlı Alpagut köyü, Safranbolu ilçesinde bulunan bin 700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde de etkili oldu. Karabük kent merkezinde ise aralıklarla sağanak etkili oluyor.

16Erzurumda kar yağışı; yüksek kesimler beyaza büründü

Erzurum'da kar yağışı; yüksek kesimler beyaza büründü

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışı bıraktı. Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye düşerken, yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı. Karla kaplanan otomobilini temizleyen Faruk Taber, "Kar artık yavaş yavaş kendini gösteremeye başladı. Yaklaşık iki haftadır evde kaloriferler yanıyor. Burası Erzurum, karın ne zaman yağacağı belli olmaz" dedi. Kar yağışı, en çok sabah okula giden çocukları sevindirdi.

17KAR ÇOK GÜZEL

'KAR ÇOK GÜZEL'

Antakya'dan Erzurum'a misafir olarak gelen Elif Asel Bilgin, "Erzurum'a 16'ncı Uluslararası Robot Yarışması'na katılmak için geldik. Şaşkınız. Antakya'da pek kar görmeyiz. Hayatımda iki kez kar gördüm. Çok sevindik. Beklemiyordum dün yağmur yağdı, kara yağacağını düşünmedi ve o yüzden gelirken bot ve eldiven getirmedik. Şimdi hava biraz soğuk ama kar çok güzel, seviyorum" dedi.

18KAR 8 AY SÜRÜYOR

'KAR 8 AY SÜRÜYOR'

Atatürk Üniversitesi'nden öğretim üyesi Muhammet İkbal Tepeler de "Yılın ilk karıyla günümüze başladık. Erzurum'un meşhur karı, giydi gelinliğini diyelim. Oğlumla birlikte çıktık. O da çok merak etti. Sanki biraz daha erken başladı. Bakalım artık nasıl biter göreceğiz. Biraz uzun sürüyor neredeyse 8 ay, ilerleyen zamanlarda zaten daha zorlu karlar başlar. Hemen kışlık montlarımızı, botlarımızı filan giydik" diye konuştu.

19Muş’un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Muş’un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Muş’ta gece saatlerinde etkisini attıran sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağış, 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı ve Çavuştepe’yi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışıyla birlikte soğuk hava da etkisini artırmaya başladı.

20Kar ve sağanak yağışlar 13 ilde etkili olacak Meteoroloji don tehlikesine karşı uyardı

Mevsimin ilk karının yağdığını söyleyen Mehmet Emin Koç adlı vatandaş, “Bizim memlekete mevsimin ilk karı yağdı. Çok güzel bir görüntü. Hava da çok güzel. Kurtik Dağı’na yağan bu kar mükemmel. Bu sene biraz erken yağdı. Hoş geldin diyelim. Kar demek bereket demek. Karsız bu memleket olmuyor. Bereketli olacak inşallah. Bizim memlekete kar yakışıyor. Yazın Muş Lalesi yakışıyor kışın da kar yakışıyor” dedi.

21Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Düzce'de dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Kızık Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

22Kar ve sağanak yağışlar 13 ilde etkili olacak Meteoroloji don tehlikesine karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sağanak yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerde ise sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Sezonun ilk kar yağışını gören yaylalardan birisi olan ve bin 600 metre yükseklikte bulunan Kızık yaylasında kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebi ile yaylada kalanlar sabah saatlerinde beyaz örtü ile uyandı. Kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı yaylada, kar yağışının etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

23Abant Gölü’nün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Abant Gölü’nün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Abant Gölü'nün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

24Kar ve sağanak yağışlar 13 ilde etkili olacak Meteoroloji don tehlikesine karşı uyardı

Bolu’da dün gün boyu etkili olan yağmur, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede sıcaklık sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Ayrıca beyaz örtüyle kaplanan Abant Gölü Milli Parkı’na ziyarete gelen vatandaşlar, kar manzarası karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.