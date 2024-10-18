Kar ve sağanak yağışlar 13 ilde etkili olacak! Meteoroloji don tehlikesine karşı uyardı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DÜZCE 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SİNOP 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.