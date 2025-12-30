Kar uyarıları bakanlık ve Meteoroloji'den peş peşe geldi: 3 gün etkili olacak! İşte yeni yıl için hava tahminleri
Son dakika haberine göre kar yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ile Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas ve Tokat çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batı kesimleri, Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yıl için hava tahminlerini açıkladı. Yeni yılın ilk gününde Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak, iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 3 gün boyunca yoğun kar yağışı beklendiğini duyurarak, vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.
BAKANLIKTAN 'YOĞUN KAR' UYARISI: 3 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 3 gün boyunca yoğun kar yağışı beklendiğini duyurarak, vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda önümüzdeki 3 gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin tamamında yoğun kar yağışı beklenmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla, kar ve buzla mücadele için 7 gün 24 saat esasına göre sahada olacaktır.
Bu çalışmalarımız yurt genelinde 68 bin 519 kilometrelik yol ağında, 457 Karla Mücadele Merkezi üzerinden, 12 bin 886 makine ve ekipman, 13 bin 607 personel tarafından yürütülmektedir. Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolanmıştır.
Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği ve kapandığı kesimlere 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Bölge müdürlüklerimizde oluşturulan Karla Mücadele Merkezlerimizde, 6 bin Karla Mücadele Aracı Araç Takip Sistemi ile 1700 Karla Mücadele Aracı kameralarla anlık takip edilmekte; çalışmalar, açılan ve kapanan yollar ve gerekli güzergah analizleri yapılarak koordinasyon sağlanmaktadır" denildi.
'ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKILMAMALI'
Tüm tedbirlere rağmen ülkenin büyük bölümünde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşların çeşitli önlemler alması gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmaması, seyahat etmeleri gerekiyorsa planlamadan önce yol durumunu kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır.
Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yola çıkacak sürücülerimizin kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrolü yapmaları ve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanları hazır bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca, yoğun kar yağışı ya da trafik durması gibi durumlarda sürücülerimizin bulundukları şeritte kalmaları ve emniyet şeridini ya da karşı şeridi kullanmamaları büyük önem arz etmektedir.
Yolculuk esnasında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi, ALO 159 Yol Danışma Hattı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden güzergahlara ilişkin güncel bilgilere ulaşılabilmektedir. Tüm vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyor, sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyoruz."
METEOROLOJİ YENİ YIL İÇİN HAVA TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre 2025'in son günü ile yeni yılın ilk günü Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yağışların Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklığı 31 Aralık itibarıyla kuzey kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Alçak basınç merkezinin etkisiyle genellikle çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının; kuzey kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalması ve mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN FIRTINA UYARISI
Rüzgarın çarşamba günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü ise Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
31 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026 tarihleri arasında bazı merkezlerde beklenen hava tahminleri şöyle:
"Ankara: Çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük -6, en yüksek 2 derece
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu en düşük -1, en yüksek 5 derece
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba günü yağmurlu, en düşük 0, en yüksek 10 derece
Konya: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük -1, en yüksek 8 derece
Antalya: Parçalı çok bulutlu, çarşamba günü sağanak yağışlı, en düşük 8, en yüksek 16 derece
Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 14 derece
Diyarbakır: Çok bulutlu, kar ve karla karışık yağmurlu, en düşük -12, en yüksek 3 derece
Erzurum: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı, en düşük -16, en yüksek -2 derece
Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, en düşük 2, en yüksek 12 derece
Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı en düşük 2 en yüksek 6 derece.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10) azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden (40-60 km/saat), İç Ege, İç Anadolu'nun güneybatısı ile Doğu Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan (40-60 km/saat), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas ve Tokat çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batı kesimleri, Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden, İç Ege, İç Anadolu'nun güneybatısı ile Doğu Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan (40-60 km/saat), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ:
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, Bilecik çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA 3°C, 4°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ÇANAKKALE 3°C, 5°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL 3°C, 5°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KIRKLARELİ -3°C, 2°CÇok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 6°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
İZMİR 6°C, 10°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 10°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyılarında kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 6°C, 8°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 10°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 2°C, 3°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ISPARTA 3°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karaman, Kayseri, Niğde ve Sivas çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney batısında güney ve güneybatı yönlerden (40-60 km/saat), güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ -6°C, 4°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 1°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 0°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 1°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 5°C, 6°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK 3°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 4°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
RİZE 4°C, 12°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 6°C, 7°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
TRABZON 8°C, 13°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -17°C, -5°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kar yağışlı
KARS -17°C, -5°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kar yağışlı
MALATYA -6°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor.
VAN -12°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATMAN -14°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR -12°C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı
GAZİANTEP -2°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN -5°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.