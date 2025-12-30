Kar uyarıları bakanlık ve Meteoroloji'den peş peşe geldi: 3 gün etkili olacak! İşte yeni yıl için hava tahminleri

12

Antalya: Parçalı çok bulutlu, çarşamba günü sağanak yağışlı, en düşük 8, en yüksek 16 derece

Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 14 derece

Diyarbakır: Çok bulutlu, kar ve karla karışık yağmurlu, en düşük -12, en yüksek 3 derece

Erzurum: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı, en düşük -16, en yüksek -2 derece

Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, en düşük 2, en yüksek 12 derece

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı en düşük 2 en yüksek 6 derece.