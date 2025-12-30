Kar tatili haberi erken geldi! Valilikler açıkladı, birçok ilde okullar tatil edildi
Kar tatili olan iller peş peşe açıklanıyor. Milyonlarca öğrenci ve veliler "Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı eğitim öğretimi zorlu hale getiriyor. Yılbaşı tatili öncesi bazı illerde valiliklerden peş peşe tatil haberleri geliyor. İşte yarın okullar tatil mi? İşte 31 Aralık 2025 Çarşamba günü kar tatili olan iller listesi...
Meteoroloji tarafından paylaşılan 31 Aralık tarihli hava raporunun ardından, yarın tüm ülke geneline kar yağışı uyarıları yapıldı.
Yoğun kar yağışından etkilenen illerin valiliklerinden ise kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Peki, yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 31 Aralık tarihli hava durumu raporu, yarın tüm ülke genelinde yoğun kar yağışı olacağına işaret ediyor.
Yarın yaşanacak yoğun yağış nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 31 Aralık tarihinde de tatil edildi. İşte 31 Aralık tarihli kar tatili olan iller;
Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.Alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi.
Batman'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.Bu nedenle yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde salı ve çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, aşırı soğuklarla birlikte 30 Aralık Salı günü buzlanma, 31 Aralık Çarşamba günü de yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:“Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.”