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GündemKar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji son raporunu yayınlayarak illeri uyardı
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Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji son raporunu yayınlayarak illeri uyardı

Kar yağışları, gök gürültülü sağanaklar ve fırtınalar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan ve Şırnak haric), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların Akdeniz dışında 2-3 derece daha azalacağını söyledi. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu tahmini..

• 16 Kasım 2024 - 19:04 • Son Güncelleme:
• 16 Kasım 2024 - 19:04 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, güney kesimlede 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4SICAKLIK 2-3 DERECE DAHA DÜŞECEK

'SICAKLIK 2-3 DERECE DAHA DÜŞECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı uyarılar şöyle:
"Bugün sabahtan itibaren İzmir, Manisa ve Aydın'ın batısı ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar, kıyı kesimlerde sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde kuvvetli KKY ve kar şeklinde.

5Kar, sağanak yağış ve fırtına Meteoroloji son raporunu yayınlayarak illeri uyardı

Bugün Marmara'nin güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay'ın kıyısı ile Eskişehir'de sağanak yağışlı. Sıcaklık akdeniz dışında 2-3 derece azalacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kuzey kuvvetli. Yağmur İstanbul'dan ayrılıyor 12 C. İzmir yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C. Ankara ve Edirne bulutlu 12 C. Antalya öğleden itibaren sağanak yağışlı akşam yerel kuvvetli 22C. Erzurum yağmur, KKY ve kar yağışlı 7C."

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

BURSA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EDİRNE 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu,

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 0°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak ve Erzincan haric) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu

KARS -7°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

MALATYA 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 10°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu