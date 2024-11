Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji son raporunu yayınlayarak illeri uyardı

Bugün Marmara'nin güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay'ın kıyısı ile Eskişehir'de sağanak yağışlı. Sıcaklık akdeniz dışında 2-3 derece azalacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kuzey kuvvetli. Yağmur İstanbul'dan ayrılıyor 12 C. İzmir yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C. Ankara ve Edirne bulutlu 12 C. Antalya öğleden itibaren sağanak yağışlı akşam yerel kuvvetli 22C. Erzurum yağmur, KKY ve kar yağışlı 7C."