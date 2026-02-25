Kar geri dönüyor, kuvvetli yağışlar geliyor! Meteoroloji ve valilik İstanbul başta olmak üzere birçok şehri uyardı

14

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



ANKARA -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ESKİŞEHİR -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KAYSERİ -2°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



KONYA -1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı