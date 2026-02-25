Kar geri dönüyor, kuvvetli yağışlar geliyor! Meteoroloji ve valilik İstanbul başta olmak üzere birçok şehri uyardı
Son dakika haberine göre kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Antalya çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İstanbul Valiliği, bu geceden itibaren kentin bazı ilçelerinde kar ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurarak, kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR YAĞIŞI UYARISI
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu. Açıklamada, "İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25 Şubat 2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, yarın 26 Şubat öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılan açıklamada, "Bugün genellikle kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman ‘kuvvetli’ saatte 30-50 kilometre, yarın orta, zaman zaman ‘kuvvetli’ saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının Bu gece beklenen en düşük hava sıcaklığının 1 derece, yarın ise beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8 derece olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
ERZİNCAN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan açıklamada, 25 Şubat saat 18.00’den itibaren başlayacak yağışların 26 Şubat saat 24.00’e kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. Kar kalınlığının il genelinde 10 ila 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, yüksek kesimlerde çığ ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. Zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması ve resmi meteoroloji duyurularının takip edilmesi istendi.
Açıklamada çiftçilere yönelik uyarılara da yer verilerek, seralarda çatı ve örtü dayanıklılığının kontrol edilmesi, açık alandaki tarım ekipmanlarının koruma altına alınması, hayvan barınaklarının çatıları ile su hatlarının don riskine karşı gözden geçirilmesi, yem ve su stoklarının önceden hazırlanması ve don riskine karşı meyve fidanları ile erken ekili alanların korunması gerektiği kaydedildi.
HAVA SICAKLIĞI:
Ülke genelinde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Batı kesimlerde kuzey, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu
İZMİR 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MERSİN 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ -2°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA -1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BOLU -2°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU -1°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 5°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 3°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 4°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 6°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT 2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 5°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AĞRI -2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM -1°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 1°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 0°C, 10°CÇok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 5°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN 6°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 9°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu