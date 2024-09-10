Kar bu yıl erken bastırdı! Lapa lapa kar yağışı sonrası her yer beyaza büründü, uyarılar art arda geldi: Montları hazırlayın

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM °C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 35°C



Parçalı bulutlu



VAN °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



