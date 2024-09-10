Kar bu yıl erken bastırdı! Lapa lapa kar yağışı sonrası her yer beyaza büründü, uyarılar art arda geldi: Montları hazırlayın
Eylül'de kar yağar mı? Yaz boyunca bunaltan hava sıcaklıkları eylül ayıyla birlikte düşüşe geçti. Yurdun pek çok yerinden yağış haberleri gelmeye başladı. Ancak kimse kar yağışı haberi beklemiyordu. Kar bu yıl erken bastırdı. Sabah saatlerinde lapa lapa kar yağışını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Uyarılar art arda geldi. İşte il il hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri...
• 10 Eylül 2024 - 15:00 • Son Güncelleme:
• 10 Eylül 2024 - 15:00 • Son Güncelleme: