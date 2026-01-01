Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler 2026'yı coşkuyla karşıladı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.01.2026 - 00:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NEVŞEHİR (AA)

Yeni yıla girmek için Kapadokya'yı tercih eden yerli ve yabancı turistler, 2026 yılını kayadan oyma eğlence merkezlerinde karşıladı.

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile bilinen Kapadokya'da yeni yılı karşılamak isteyen konuklar, çeşitli tesislerde düzenlenen yılbaşı eğlence programlarına katıldı.

Kayadan oyma yer altı eğlence merkezlerinde geceye özel düzenlenen etkinliklere katılanlar, ateş başında kutlama yaptı.

Yeni yıla girilmesiyle gerçekleştirilen havai fişek gösterisi de ilgiyle izlendi.

