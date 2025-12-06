Kapadokya'da sıcak hava balonlarına 4 gündür izin yok!

3

Kapadokya bölgesinde etkili olan rüzgâr ve sis, sıcak hava balon uçuşlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından uçuşlara üst üste dördüncü kez izin verilmedi.