Kapadokya'da havalandılar: Balon festivali göz kamaştırdı

Vali Fidan "Bugün 27 ülkeden gelen özel tasarımlı 38 balonla semalarımız şenlendi. 2024 yılı itibariyle balon uçuşları hem uçuş sayısı hem de yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen yıl yaklaşık 770 bin kişi balona binmişti. Bu yılın ilk 7 ayında yolcu sayısında yüzde 10, uçuş sayısında ise yüzde 4 artış yaşandı. 2025 sonunda yeni bir rekor daha kıracağımızı memnuniyetle görüyoruz."Vali Fidan, tüm vatandaşları ve ziyaretçileri bu enfes coğrafyayı havadan izlemeye davet etti.