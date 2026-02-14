Kapadokya’da 'At Yılı' coşkusu başladı: Hedef 68 milyar dolar

2

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye’nin küresel ve bölgesel belirsizliklere rağmen turizmde rekorlara imza attığını belirterek, 2025 yılında yaklaşık 64 milyon ziyaretçi ağırlandığını ve 65,2 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini söyledi. Türkiye’nin dünya turizm sıralamasında dördüncü sıraya yükseldiğini kaydeden Yazgı, bu başarının ürün ve pazar çeşitliliği, yoğun tanıtım faaliyetleri ve güçlü yatırımlar sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.