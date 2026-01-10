Kanser araştırmaları, kozmetik, gıda... Antalya'da sıra dışı üretim! Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor!

8

Selami Gökgöl, üniversitelerle işbirliği içinde de çalıştıklarını bildirdi. Ürettikleri böceklerin üniversitelerin bilimsel çalışmalarında yer aldığını anlatan Gökgöl, şunları kaydetti: "30'un üzerinde üniversiteyle ortak çalışmamız var. Projelerine destek veriyoruz. Son 3 ay içinde 4 üniversitede gastronomi bölümünde bir çalışma yapıldı. Gelecek hafta da farklı üniversitelere ürün göndereceğiz. Burada Dry Freezer sistemiyle yani eksi 35 derecede ürünleri kurutup, gerekli koşulları sağlayarak üniversitelerin çalışmaları için ön hazırlığı yapmış oluyoruz. Bu şekilde üniversiteler için de büyük avantaj oluyor. Sadece gıda üzerine değil, kozmetik ve farklı alanlarda da çalışmalar var. Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, çekirgelerimizden köpek maması yapmıştı. Bunun gibi farklı çalışmalarımız oluyor."