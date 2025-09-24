Kalenin ana giriş kapısında bulundu! Çıkan hazineye kimse inanamadı! Kazdıkça daha fazlası çıktı

3

Bitlis Kalesi Kazı ve Müze Temsilcisi Azad Örmek, kaledeki kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu yıl kazılarda çok sayıda taşınır ve taşınmaz kültür varlığının ortaya çıkarıldığını belirten Örmek, şunları kaydetti: "Kazıda su sarnıçları, su künkleri, geç döneme tarihlenen 7 Müslüman mezarı, sivil mimari kalıntılar, tandırlar, ocaklar, sikkeler, lüleler, kandiller, süs objeleri, metal buluntular ile önemli sayabileceğimiz yaklaşık 50 metrekare büyüklüğünde 80 santimetre duvar kalınlığına ve tonozlu yapıya sahip saraya kabul mekanı ile kalenin güney tarafında ana giriş kapısının anahtarını ortaya çıkardık. Tonozu yıkılan kabul mekanının duvarına ve tuğla zeminine ulaştık. 29 santimetre uzunluğundaki anahtar, sivil mimarilere ait anahtarlardan farklı. Fiziksel boyutu ve çift dişli olması dolayısıyla önemli ve diğer anahtarlardan oldukça büyük."