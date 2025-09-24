Kahramanmaraş'taki korkunç cinayet: Uzaklaştırma kararının çıktığı gün eski eşi tarafından katledildi
Kaynak : Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Kahramanmaraş'ta, 4 ay önce boşandığı tıbbi sekreter Eser Karaca’yı (42), kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün çalıştığı özel hastanede öldüren Atilla Ayıntaplı (44) hakkında ‘Boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘Silahla tehdit’ suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayıntaplı tutuklu bulunduğu cezaevinde hakim karşısına çıkacağı günü beklerken, cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.
