Kahramanmaraş'ta Türkiye’nin en büyük bayrağı dağlarına işleniyor

4

Çünkü bu dağlar artık sadece bir doğa değil, bir milletin onurudur. Bayrağımızın boyamasını kompresörlü pompalarla özel asfalt boyası kullanılarak yapılmakta. Proje kapsamında, dünyada bir şehre verilen ilk İstiklal Madalyası olan madalyamız da şanlı bayrağımızın yanında yerini alacak. Ve bu proje tamamlandığında şanlı bayrağımız ilse İstiklal Madalyamız şehrin birçok noktasında çıplak gözle görülebilecek” diye konuştu.