Kahramanmaraş'ta milyonlarca kızılçam tohumu toprakla buluşuyor: Yarınların ormanları için geri sayım başladı!

27.04.2026 - 10:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ın akciğerleri olan Andırın ormanlarında, geleceğin dev ormanlarını oluşturacak "tohum seferberliği" başlıyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, doğanın yeniden doğuşunu simgeleyen dev operasyonun startını verdi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, gençleştirme sahalarında kullanılmak üzere hazırlanan kızılçam tohumlarının sahaya sevk edilmek üzere hazır hale getirildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Andırın Orman İşletme Müdürlüğü’nde kızılçam tohumları doğayla buluşmak için hazırlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Gençleştirme sahalarında toprakla buluşacak, memleketimizi yeniden yeşillendirecek kızılçam tohumları Andırın Orman İşletme Müdürlüğü’nde özenle hazırlanarak sahaya sevk edilmeyi bekliyor.

Doğanın döngüsüne hayat katacak bu tohumlar, yarınların daha güçlü ve yeşil ormanlarına dönüşmek için gün sayıyor" ifadelerine yer verildi.