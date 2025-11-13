Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar! Sitenin otoparkında çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilendi
13.11.2025 - 20:15Güncellenme Tarihi:
Kaynak : KAHRAMANMARAŞ (AA)
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir sitenin kapalı otoparkındaki araç yangınında binada yaşayan 18 kişi dumandan etkilendi.
1
Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
2
Alevler kısa sürede otoparktaki diğer iki araca sıçradı.
3
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4
Dumanın üst katlara ulaşması nedeniyle binada bulunan 18 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
5
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 araçta hasar oluştu.
6
Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.
7
8