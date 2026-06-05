Kahramanmaraş'ta gece yarısı dehşeti: Aile içi tartışma korkunç sonla bitti
05.06.2026 - 07:20Güncellenme Tarihi:
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda gece yarısından sonra yükselen tartışma sesleri faciayla sonuçlandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle damadı ile tartışan kayınpeder dehşet saçtı. İşte kan donduran olayın detayları...
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeg ece yarısından sonra İbrahim Ogiş (30) ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.E., damadı İbrahim Ogiş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ogiş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Tedavi altına alınan genç adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Olay sonrası kaçan şüpheli Y.E'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.