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GündemKahramanmaraş'ta gece yarısı dehşeti: Aile içi tartışma korkunç sonla bitti
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Kahramanmaraş'ta gece yarısı dehşeti: Aile içi tartışma korkunç sonla bitti

05.06.2026 - 07:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda gece yarısından sonra yükselen tartışma sesleri faciayla sonuçlandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle damadı ile tartışan kayınpeder dehşet saçtı. İşte kan donduran olayın detayları...

1Kahramanmaraş'ta gece yarısı dehşeti: Aile içi tartışma korkunç sonla bitti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeg ece yarısından sonra İbrahim Ogiş (30) ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.E., damadı İbrahim Ogiş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

2Kahramanmaraş'ta gece yarısı dehşeti: Aile içi tartışma korkunç sonla bitti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ogiş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

3Kahramanmaraş'ta gece yarısı dehşeti: Aile içi tartışma korkunç sonla bitti

Tedavi altına alınan genç adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4Kahramanmaraş'ta gece yarısı dehşeti: Aile içi tartışma korkunç sonla bitti

Olay sonrası kaçan şüpheli Y.E'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.