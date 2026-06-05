Kahramanmaraş'ta gece yarısı dehşeti: Aile içi tartışma korkunç sonla bitti

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeg ece yarısından sonra İbrahim Ogiş (30) ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.E., damadı İbrahim Ogiş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.