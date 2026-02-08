GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKahramanmaraş'ta bu kış ilk kez görüldü: Gören hayran kaldı
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ta bu kış ilk kez görüldü: Gören hayran kaldı

Kahramanmaraş'ta bu kış ilk kez görüldü: Gören hayran kaldı

08.02.2026 - 15:52Güncellenme Tarihi:

Kahramanmaraş'ta kar altında kalan Hurman Kalesi, muhteşem bir görüntü oluşturdu.

1Kahramanmaraş'ta bu kış ilk kez görüldü: Gören hayran kaldı

Afşin ilçesine bağlı Marabuz Dağlıca Mahallesi'nde sarp kayalar üzerinde bulunan ve Roma döneminden kalan Hurman Kalesi karın yağmasıyla birlikte görüntüsüyle mest etti.

2Kahramanmaraş'ta bu kış ilk kez görüldü: Gören hayran kaldı

Mimarisiyle ve tarihiyle önemli bir yere sahip olan Hurma Kalesi içinde su, yiyecek depoları ve kilise bulunuyor.

3Kahramanmaraş'ta bu kış ilk kez görüldü: Gören hayran kaldı

Döneminde stratejik öneme de sahip olan kale, İpek Yolu üzerinde yer alıyor.

4Kahramanmaraş'ta bu kış ilk kez görüldü: Gören hayran kaldı

Kale doğal kayanın üzerine inşa edilirken, iki tarafında uçurum bulunuyor ve hemen aşağısından Hurman Çayı geçiyor.