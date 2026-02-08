Kahramanmaraş'ta bu kış ilk kez görüldü: Gören hayran kaldı
08.02.2026 - 15:52Güncellenme Tarihi:
Kahramanmaraş'ta kar altında kalan Hurman Kalesi, muhteşem bir görüntü oluşturdu.
1
Afşin ilçesine bağlı Marabuz Dağlıca Mahallesi'nde sarp kayalar üzerinde bulunan ve Roma döneminden kalan Hurman Kalesi karın yağmasıyla birlikte görüntüsüyle mest etti.
2
Mimarisiyle ve tarihiyle önemli bir yere sahip olan Hurma Kalesi içinde su, yiyecek depoları ve kilise bulunuyor.
3
Döneminde stratejik öneme de sahip olan kale, İpek Yolu üzerinde yer alıyor.
4
Kale doğal kayanın üzerine inşa edilirken, iki tarafında uçurum bulunuyor ve hemen aşağısından Hurman Çayı geçiyor.