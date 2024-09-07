Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü, Şükrü Ersoy uyardı: Bir süre daha olacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Şubat depremi Pazarcık'ta başladı. Bu depremin artçı olduğunu düşünüyorum. Hasarlı binalara zarar verebilecek deprem. Hasarlı binalara girilmemeli" diye konuştu. Öte yandan Prof. Dr. Ersoy, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi için uyarılarda bulundu.
AA/DHA/İHA
• 07 Eylül 2024 - 10:33 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 07 Eylül 2024 - 10:33 • Son Güncelleme: