Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü, Şükrü Ersoy uyardı: Bir süre daha olacak

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" dedi.Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar bize intikal etmiş olumsuz bir durum yok. Arkadaşlarımız saha taramalarını yapıyorlar. Hasarlı konutlara biz tamamen müdahale ettik. Orta hasarlı dahil vatandaşlarımız konteynerlerde kalıyor. Her türlü duruma karşı hazırlığımız mevcut ama şu an öyle bir durum söz konusu değil" dedi.