Kahramanmaraş'ta 4 asırlık mucize! Kentin suyu kesilse bile onunki hiç durmuyor Cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor

3

Her iki tarihleme de yapının 16. yüzyıla dayanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Uyuz Pınarı Hamamı'nın bulunduğu noktanın, tarih boyunca Romalılar, Bizanslılar, Müslüman Araplar, Selçuklular, Dulkadiroğlu Beyliği ve Osmanlı dönemlerinde şifa amaçlı kullanıldığı ifade ediliyor. Özellikle Dulkadiroğlu Beyliği döneminde bölgenin, cüzzam ve cilt hastalıklarının tedavisi için kullanılan önemli bir alan olduğuna da dikkat çekiliyor.