Kahramanmaraş'ta 4 asırlık mucize! Kentin suyu kesilse bile onunki hiç durmuyor Cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde bulunan Uyuz Pınarı Çeşmesi ve Hamamı, yaklaşık 4 asırlık köklü geçmişiyle günümüzde de büyük ilgi görüyor. Tarihi kayıtlara göre inşası 16. yüzyıla (1550 veya 1570) dayanan bu yapı, Romalılardan Osmanlı'ya kadar çeşitli medeniyetler tarafından şifa amaçlı kullanıldı.
Kahramanmaraş'taki tarihi kayıtlarda, yapının inşa sürecine ilişkin iki ayrı görüş öne çıkıyor. İlk görüşe göre hamam, Sultan II. Selim döneminde Hicri 978 / Miladi 1570 yıllarında yaptırıldığı belirtiliyor. Diğer görüşte ise yapının Osman Çelebi bin İsa Divan tarafından 1550 yılında bölgeye kazandırıldığını aktarılıyor.
Her iki tarihleme de yapının 16. yüzyıla dayanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Uyuz Pınarı Hamamı'nın bulunduğu noktanın, tarih boyunca Romalılar, Bizanslılar, Müslüman Araplar, Selçuklular, Dulkadiroğlu Beyliği ve Osmanlı dönemlerinde şifa amaçlı kullanıldığı ifade ediliyor. Özellikle Dulkadiroğlu Beyliği döneminde bölgenin, cüzzam ve cilt hastalıklarının tedavisi için kullanılan önemli bir alan olduğuna da dikkat çekiliyor.
Kapalı yapı içinden sürekli akan doğal kaynak suyunun, yüzyıllar boyunca uyuz, cilt rahatsızlıkları ve benzeri hastalıklar için tercih edildiği bilinirken 20 yıl önce gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sayesinde hala ayakta duruyor.
Mahalle sakinleri ise hamamdaki suyun yıllardır hiç kesilmeden aktığını söyledi. Vatandaşlardan Emine Küçük, "Bizim sularımız yaz mevsiminde 3-4 gün kesildi ancak bu su hiç kesilmedi" dedi.
Vatandaşlardan Hamza Çuhadar da "Eskide uyuz hastalığına yakalanan vatandaşlar buraya gelip banyo yapınca iyileştiğini biliyorum" derken Salih Akyol, "Bu pınar ben bildim bileli uyuz olanlar burada yıkanır dedeler ve babalarımızın zamanından beri var. Benim de arkadaşım vardı getirdim yıkandı ve uyuzluğu gitti" ifadesini kullandı.
Vatandaşlardan Nizam Bolat ise "Bu çeşmeden akan su aslında şifa. Özellikle hasta olmanıza gerek yok gelip banyonuzu yapabilirsiniz" diye konuşurken Hamit Uğurlu da, "Geçmiş tarihi milattan öncesine kadar uzandığı söyleniyor. Sedef ve benzeri deri hastalıklarına özellikle uyuz hasatlıklarına iyi geldiği ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.