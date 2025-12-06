Kahramanmaraş'ta 17 mahalle için karar verildi!

1





Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, kırsal mahallelerde hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması için kararlılıkla sahada mesai yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Onikişubat'ta herkes için hizmet' anlayışıyla tüm mahallelere eşit ve etkin şekilde dokunuyor.



Yeniyapan, Kurtlar, Tekir, Altınova, Cüceli ve Sarımollalı mahallelerinde yol kumlama çalışmaları gerçekleştirilerek özellikle yağışlı dönemlerde bozulan yolların daha güvenli ve kullanışlı hale gelmesi sağlandı. Kurucaova, Celilli, Yenidemir ve Fatmalı Yeşilkent mahallelerinde yeni yol açım ve imar yollarının oluşturulmasıyla ulaşım ağının genişletilmesine katkı sunuldu. Döngele ve Zeytindere mahallelerinde yol temizliği yapılırken, Zeytindere'nin yeni açılan yollarında da kapsamlı bir düzenleme çalışması yürütüldü.