Kahramanmaraş Sır Barajı'nda şok ölüm! Kıyıya vuran binlerce balığın ölüm nedeni araştırılıyor!
Kahramanmaraş Sır Barajı'nda şok ölüm! Kıyıya vuran binlerce balığın ölüm nedeni araştırılıyor!

29.09.2025 - 14:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Sır Barajı'nda toplu balık ölümleri endişe yarattı. Barajın Aksu Çayı ile birleştiği kıyı şeridinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşların ihbarı üzerine yetkililer harekete geçti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor.

Avşar Mahallesi'nde barajın Aksu Çayı ile birleştiği kıyıda çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.

Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.