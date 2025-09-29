Kahramanmaraş Sır Barajı'nda şok ölüm! Kıyıya vuran binlerce balığın ölüm nedeni araştırılıyor!
29.09.2025 - 14:00Güncellenme Tarihi:
Kaynak : AA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Sır Barajı'nda toplu balık ölümleri endişe yarattı. Barajın Aksu Çayı ile birleştiği kıyı şeridinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşların ihbarı üzerine yetkililer harekete geçti.
1
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor.
2
Avşar Mahallesi'nde barajın Aksu Çayı ile birleştiği kıyıda çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.
3
Bölgeye gelen Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.
4
Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.