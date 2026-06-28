KADİR İNANIR'IN ÇOCUĞU VAR MI? Kadir İnanır'ın Yaşam Öyküsü? Kadir İnanır Nereli? İşte Kadir İnanır'ın Özel Hayatına Dair Bilinmeyenler

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Kadir İnanır'ın resmi olarak yaptığı bir evlilik bulunmuyor. Uzun yıllar boyunca evlilik yerine hayat arkadaşlığı kavramına önem verdiği bilinen sanatçı, özel yaşamında sade ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti.



Kadir İnanır'ın uzun yıllar boyunca oyuncu ve yönetmen Jülide Kural ile birlikte olduğu biliniyor. Sanat dünyasının en uzun soluklu ilişkilerinden biri olarak gösterilen bu birliktelik, yıllarca magazin gündeminde yer aldı.



Çift, ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih ederek özel hayatlarını büyük ölçüde medyadan uzak tuttu.