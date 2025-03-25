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GündemKadir Gecesi'nde Yasin okunur mu, fazileti nedir? Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim'den hangi sureler okunur?
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Kadir Gecesi'nde Yasin okunur mu, fazileti nedir? Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim'den hangi sureler okunur?

Kuran-ı Kerim'in indirildiği gün olan Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Müslümanlar bu önemli gecede Yüce Allah'a kulluklarını arz ederek, dualarını iletecek. Kadir Gecesi'nde Yasin okuyacaklar ise bunun fazileti hakkında araştırmalara başladı. Peki Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim'den hangi sureler okunur? İşte detaylar...

• 25 Mart 2025 - 15:37 • Son Güncelleme:
• 25 Mart 2025 - 15:37 • Son Güncelleme:
1Kadir Gecesinde Yasin okunur mu, fazileti nedir Kadir Gecesi Kuran-ı Kerimden hangi sureler okunur

Arapça bilenler Kuran-ı Kerimi okumaları tavsiye edilirken bu günün anlam ve önemine erişebilmek için Türkçe mealden okunabilir. Peki Kadir Gecesi’nde Kur’an okumanın önemi ve faziletleri nelerdir?

2Kadir Gecesinde Yasin okunur mu, fazileti nedir Kadir Gecesi Kuran-ı Kerimden hangi sureler okunur



Kadir Gecesi’nde müslümanlar bol bol dua etmeli ve Kur’an-ı Kerim okumalıdır. Peygamber Efendimiz (SAV), bu gecede ''Allahümme inneke afüvvün tühıbbü`l-afve fa`fu annî'' duasını tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesi’nde Yasin, Tebareke, Amme, Kadir Suresi, İnşirah gibi sureler okunabilir. Surelerin arapça okunmasının yanı sıra meali de tercih edilebilir.

3KADİR GECESİ’NDE OKUNABİLECEK SURELER

KADİR GECESİ’NDE OKUNABİLECEK SURELER



KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm…

1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2. Ve ma edrake ma leyletülkadr

3. Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5. Selamün hiye hatta matle’ılfecr

4Kadir Gecesinde Yasin okunur mu, fazileti nedir Kadir Gecesi Kuran-ı Kerimden hangi sureler okunur



YASİN SURESİ

İNŞİRAH SURESİ

5Kadir Gecesinde Yasin okunur mu, fazileti nedir Kadir Gecesi Kuran-ı Kerimden hangi sureler okunur



MÜLK SURESİ (Tebareke)

AMME SURESİ