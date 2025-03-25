Kadir Gecesi'nde Yasin okunur mu, fazileti nedir? Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim'den hangi sureler okunur?
Kuran-ı Kerim'in indirildiği gün olan Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Müslümanlar bu önemli gecede Yüce Allah'a kulluklarını arz ederek, dualarını iletecek. Kadir Gecesi'nde Yasin okuyacaklar ise bunun fazileti hakkında araştırmalara başladı. Peki Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim'den hangi sureler okunur? İşte detaylar...
• 25 Mart 2025 - 15:37 • Son Güncelleme:
• 25 Mart 2025 - 15:37 • Son Güncelleme: