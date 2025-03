Kadir Gecesinde hangi duayı okumalıyım? Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duası hangisi?

Fıha yüfraku küllü emrin hakiym. Emram min ındina inna künna mürsiliyn. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym



Anlamı: O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitmekte ve bilmektedir. (Duhân / 4-6. Ayet)



İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.



Anlamı: Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. (Kadir / 1-5. Ayet)



Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerinden "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar, Ya Vedud" esmalari zikredilmelidir. Bu esmalar 70 defa defa tekrar edilmelidir.