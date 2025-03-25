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Kadir Gecesinde hangi duayı okumalıyım? Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duası hangisi?

Duaların geri çevrilmedi Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Ramazan ayının bereketine kavuşmak için Müslümanlar bu önemli geceyi ibadet, dua ve zikir ile geçirecek. Peygamber efendimizin Kadir Gecesi'nde okuduğu dualar hangileri sorusu da gündem oldu. İşte affa açılan bu kapıda duaların kabul olması için okunacak esmalar, ayetler ve ibadetler...

• 25 Mart 2025 - 13:33 • Son Güncelleme:
• 25 Mart 2025 - 13:33 • Son Güncelleme:
1Kadir Gecesinde hangi duayı okumalıyım Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duası hangisi

Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, sema kapılarının ardına kadar açıldığı ve af dileyenlerin rahmete kavuştuğu bu gecede dualar okunacak, ibadetler yapılacak. Peki Kadir Gecesi'nde nasıl dua edilmeli, hangi ayetler ve esmalar okunmalı?

2Kadir Gecesinde hangi duayı okumalıyım Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duası hangisi

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olarak müjdelenen Kadir Gecesi, kulluk bilincinin derinleştiği, gönüllerin arındığı ve duaların semaya yükseldiği mübarek bir gecedir.

3Kadir Gecesi Nasıl İhya Edilmeli Kadir Gecesi Duası

Kadir Gecesi Nasıl İhya Edilmeli? Kadir Gecesi Duası

Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günahları bağışlanır." (Müslim, Müsafirin, 175)

4Kadir Gecesinde hangi duayı okumalıyım Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duası hangisi

Kadir Gecesi'de akşam ezanından sabah ezanı okunana kadar ibadet edilmesi önemlidir. Bu gecede okunacak esmalar, içtenlikle edilen tövbe ve istiğfar duaları, teheccüd ve tesbih namazı gibi nafile ibadetler, kalbi Allah'a yakınlaştırır. Anne ve babanın duasını almak, hayatta değillerse onlar için rahmet dilemek çok kıymetlidir.

5Kadir Gecesinde hangi duayı okumalıyım Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duası hangisi



Bu gecede edilecek duayı Peygamber Efendimiz (SAV), Aişe validemiz ona sorduğunda (R.ANHA) şu şekilde ifade etmiştir:

"Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?"

Resulullah Efendimiz (SAV) de şöyle dua etmesini tavsiye etmişlerdir:

"Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"

"Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!.." (Tirmizî, Daavât 84.)

6Kadir Gecesinde hangi duayı okumalıyım Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duası hangisi



Kadir Gecesi'nde okunacak en kapsamlı dualardan biri de şu şekildedir:

"Allâhümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün (SAV). Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün (SAV). Ve ente'l–müsteân, ve aleyke'l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh."

Anlamı: "Allah'ım! Peygamberin Muhammed'in (SAV) senden istediği tüm hayırları ben de dilerim. Onun sığındığı tüm şerlerden sana sığınırım. Yardım yalnız senden beklenir. Dünya ve ahiret muradını ulaştıracak sensin. Günahtan uzaklaşmak, ibadet etmek ancak senin yardımınladır." (Tirmizî, Daavât 89)

7Kadir Gecesinde hangi duayı okumalıyım Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duası hangisi



Kadir Gecesi'nde Okunacak Esmalar ve Ayetler

Kadir Gecesi'nde günahlardan arınmak, tövbe ve istiğfar etmek için istiğfar zikri çekebilir, tövbe duası okuyabilirsiniz.

İstiğfar Zikri

"Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh tevbete abdin"

Anlamı: Kendisinden başka ilâh bulunmayan, ebedî hayatla daima diri olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı yöneten Allah'tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim.

Tövbe Duası

"Allah'ım! Günahlarımı, bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah'ım! Ciddi veya şaka olarak yaptığım yanlışları, hataen ve kasten işlediğim günahlarımı affeyle! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sensin, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter." (Buhârî, Daavât 60)

8Kadir Gecesinde hangi duayı okumalıyım Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duası hangisi



Fıha yüfraku küllü emrin hakiym. Emram min ındina inna künna mürsiliyn. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym

Anlamı: O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitmekte ve bilmektedir. (Duhân / 4-6. Ayet)

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

Anlamı: Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. (Kadir / 1-5. Ayet)

Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerinden "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar, Ya Vedud" esmalari zikredilmelidir. Bu esmalar 70 defa defa tekrar edilmelidir.