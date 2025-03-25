Kadir Gecesinde hangi duayı okumalıyım? Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duası hangisi?
Duaların geri çevrilmedi Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Ramazan ayının bereketine kavuşmak için Müslümanlar bu önemli geceyi ibadet, dua ve zikir ile geçirecek. Peygamber efendimizin Kadir Gecesi'nde okuduğu dualar hangileri sorusu da gündem oldu. İşte affa açılan bu kapıda duaların kabul olması için okunacak esmalar, ayetler ve ibadetler...
• 25 Mart 2025 - 13:33 • Son Güncelleme:
• 25 Mart 2025 - 13:33 • Son Güncelleme: