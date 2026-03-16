Kadir Gecesinde Cinsel İlişki Günah Mı? Dini Açıdan Kadir Gecesinde Helal ve Haram Olan Davranışlar

Kadir Gecesinde Cinsel İlişki ve Dini HükümlerTemel Hüküm: Eşler arasında cinsel birliktelik helaldir; Kadir Gecesi olması bu durumu harama dönüştürmez.İstisnalar: Sadece kadının adet (hayız) veya lohusalık hallerinde cinsel ilişki haram kılınmıştır. Ayrıca Ramazan ayında oruçlu olunan gündüz saatlerinde ilişki yasaktır; ancak iftar ile imsak arasındaki gece vaktinde (Kadir Gecesi dahil) bir engel yoktur.Tavsiye Edilen: İslam alimleri, bu tür mübarek gecelerin ibadet, dua, tövbe ve Kuran okuyarak geçirilmesinin çok daha faziletli olduğunu belirtirler. Geceyi tamamen dünyevi zevklere ayırmak yerine, manevi arınma fırsatı olarak görmek teşvik edilir.