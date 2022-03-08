"Kadınlar vardır, var olacaktır…" Ünlü isimler paylaştı...
Kanal D dizilerinde rol alan sevilen kadın oyuncular ve Kanal D’nin kadın ekran yüzleri her yıl 08 Mart tarihinde kutlanan "Dünya Kadınlar Günü" için duygu ve düşüncelerini paylaştı.
Kadın olmanın önemine bir kez daha vurgu yapan oyuncuların bu anlamlı güne ait mesajları ve dilekleri şöyle;
Üç Kız Kardeş ‘in Dönüş’ü Almila Ada;
“Kadının toplumsal yaşamdaki önemi sonsuz bence çünkü her birey bir annenin elinde büyüyor. Ülkemizde kadın cinayetlerinin bitmesini, katillerin hak ettiği cezaları almasını, şüpheli ölümlerin doğru bir şekilde çözülmesini diliyorum. Çalışan, üreten tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü gönülden kutlarım.”
Yargı’da Savcı Derya’yı canlandıran Şükran Ovalı;
“Öncelikle tüm kadınlar için temennim; herhangi bir ayrımcılığa uğramadan hem iş hem sosyal hayatlarında eşit bir düzende yaşayabilmeleri. Cinsiyetçi ayrımlara ve engellere kulak asmadan, yılmadan çalışan, emek veren, sorgulamaktan, üretmekten vazgeçmeyen tüm kadınların gününü kutlarım.”
Yargı’da Hakime Hanım Neva karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu;
“Yıl 2022. Ben hala kadınların toplumsal yaşamdaki yerini, özellikle konuşuyor ve bu konuya dikkat çekmek zorunda hissediyor oluşumuza dair kırgınım aslında. Kadın-erkek cinsiyet bazında ayırt edilmeden insan insandır, toplumda eşit yeri, sözü vardır ve bu bağlamda yapılması gerekenler çoktan yapılmış olmalıdır diye düşünüyorum. Türk kadınının 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk sayesinde birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını edinmesiyle başlayan bu aydınlanma sürecini hatırlayıp attığımız tüm adımları bu ışıkta ilerletmemiz gerektiğine inanıyorum. Umuyorum daha aydınlık, daha umutlu yarınlar bizimdir…”
Yargı’nın Aylin’i Pınar Çağlar Gençtürk;
“Öncelikle 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü kutlu olsun.1800’lü yıllarda işçi kadınların başlattığı direniş günümüzde de farklı alanlarda devam ediyor. Sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yaşamda var olmaya çalışan kadın mücadelesi görüyoruz hala. Kimi zaman okuyoruz, duyuyoruz kimi zaman yanı başımızda görüyoruz bir kadın direnişini. Ya da mecbur bırakılmış bir kadın sessizliğini. Belirlenen kalıplar,biçilen roller her daim kadının karşısında. Kadınların güldüğü, kadın olduğu için utanmak zorunda hissetmediği, eşitsizliğe maruz bırakılmadığı, öldürülmediği, haklarının verildiği bir dünya temennisiyle. Kadınlar vardır, var olacaktır.”
Yargı dizisinin usta oyuncusu Zeyno Eracar;
“Duygularını özgürce yaşayabilen korkmadan kendi olabilen emekçi kadınlar günümüz kutlu, huzurlu olsun. Eğitimli, güçlü, çalışkan , şefkatli ve adil kadınların yetiştirdiği gelmekte olan bu yeni nesil, dünyamızı enfes bir hale getirecek. inancım tam. Canım anneler, güzel anneler İlmek ilmek dokuduğumuz, şefkatle dokunduğumuz evlatlarımıza neyi nasıl öğrettiğimiz çok çok önemli. Ve unutmamalıyız ki çocuklar en çok görerek öğreniyor, o zaman ne yapıyoruz. Başımız dik, yola devam”
Sadakatsiz dizisindeki Gönül Güçlü karakteri ile izleyicinin gönlünde taht kuran Gözde Seda Altuner;
“Ülkemizin ve toplumumuzun tarihinde her alanda kadınlarımızın izi, imzası var. Yalnızca bize değil bütün dünyaya ilham verecek kadın hikayeleriyle dolu bir coğrafyada yaşıyoruz. Nüfusumuzun yarısını kadınlar oluşturuyor. Kadınların toplumsal alanda, bilimde, sanatta, siyasette ve iş dünyasında eşit ve adil koşullarda yer almadığı bir senaryoda Türkiye bir eli bağlı güreşen birinden farksız. Kadınların yaşamın her alanında özgürleştiği; toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde dayanışmayla güçlendiği bir geleceği birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.”
Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hande Ataizi;
“Toplumdaki yerimizi belirleme gücüne sahip olduğumuza biz kadınlar, önce kendimiz inandık. Yıllarca kapalı olan kafesler bir bir açılınca haklarımızı elimize aldık ve bunu kendi zekamız ve inancımızla başardık. Şimdi biliyoruz ki zorluklar olmadan elde edilen hiçbir şey yeterince kıymetli değildir. İşte 8 Mart üstüne çizgi çektiğimiz mağduriyetlerin, bedel ödeyerek elde ettiğimiz haklarımızı koruma ve kutlama zamanıdır. Bütün kadınların 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun.”
Üç Kız Kardeş’in Mine’si Nazlı Senem Ünal;
Öncelikle çalışan, üreten, eğiten, büyüten, varoluşuyla fark yaratan ve birçok mucizeyi beraberinde getiren tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun.3 Kız Kardeş, 90'lı yılların sonunda geçiyor. O dönem ile günümüzü karşılaştırdığımızda arada sosyolojik ve psikolojik faktörlerin getirdiği ayrımlar elbette var. Ama zaman, mekan, koşul ayırmaksızın cinsiyetçilik yapmadan insanı “İnsan” olarak kabule geçtiğimizde, her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum.Bu doğrultuda dizimiz de işlediği farkındalık yaratacak konularıyla önemli bir görev üstleniyor. Kadınların içindeki mevcut gücün dışa vurumu konusunda Mine ile bir nebze olsun farkındalık yaratıp ses olabilirsem ne mutlu bana.Farkındalığımızı, fark etme mücadelesi vermeden birlikte mutlu, huzurlu yaşayacağımız günlerin en kısa zamanda gelmesi tüm dileğim. Bunun için de bir insan olarak bana düşen görev her ne ise her zaman yapmaya hazırım.”
Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya;
“Hikayemiz kadınların hayatta karşılaştığı güçlüklerin üstesinden birbirine tutunarak gelmeye çalışan üç kız kardeşin, sevgiyle olgunlaşma hikayesi. Canlandırdığım karakter Türkan ise bir çok kadının yaşamış olduğu ve ne yazık ki günümüzde de hala yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddete karşı; tek dayanağı olan kalbindeki sevgi ve iyilikle direnmeye çalışan bir kadın. Umuyorum ki; kayıtsızca tanımlanan ve toplumsal kurallarla bastırılan, cinsiyet eşitsizliğine maruz kalan biz kadınlar el ele, birlikte parlarız.”
Konuştukça’nın sevilen sunucusu Özlem Yıldız;
Bugün her yükü omuzlarında taşıyan ,dokunduğu her şeyi güzelleştiren kadınların günü … İster kırsal kesimde ister büyük şehirlerde yaşıyor olsunlar eğitim alan mesleği olan, parasını kazanan kadın güçlü kadındır .Yalnızca bugün değil her gün kadınların değerinin bilindiği ,kadına karşı şiddetin son bulduğu bir gelecek dileğiyle