"Kadınlar vardır, var olacaktır…" Ünlü isimler paylaştı...

Üç Kız Kardeş’in Mine’si Nazlı Senem Ünal;

Öncelikle çalışan, üreten, eğiten, büyüten, varoluşuyla fark yaratan ve birçok mucizeyi beraberinde getiren tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun.3 Kız Kardeş, 90'lı yılların sonunda geçiyor. O dönem ile günümüzü karşılaştırdığımızda arada sosyolojik ve psikolojik faktörlerin getirdiği ayrımlar elbette var. Ama zaman, mekan, koşul ayırmaksızın cinsiyetçilik yapmadan insanı “İnsan” olarak kabule geçtiğimizde, her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum.Bu doğrultuda dizimiz de işlediği farkındalık yaratacak konularıyla önemli bir görev üstleniyor. Kadınların içindeki mevcut gücün dışa vurumu konusunda Mine ile bir nebze olsun farkındalık yaratıp ses olabilirsem ne mutlu bana.Farkındalığımızı, fark etme mücadelesi vermeden birlikte mutlu, huzurlu yaşayacağımız günlerin en kısa zamanda gelmesi tüm dileğim. Bunun için de bir insan olarak bana düşen görev her ne ise her zaman yapmaya hazırım.”